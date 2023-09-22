اللواء عبدالله القحطاني: لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسهم في تعريف الملايين حول العالم بالمملكة.. وأعطى أحسن صورة عن الشباب السعوديين

أكد اللواء عبدالله القحطاني أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسهم في تعريف الملايين حول العالم بحجم التطورات والإنجازات التي حدثت في المملكة خلال العقد الماضي.

وبين أن اللقاء تطرق إلى الحديث عن العديد من الأمور الاقتصادية المهمة التي تمثل نقطة تحول في زيادة الدخل الوطني.

ونصح الشباب السعودي بضرورة العمل على اكتساب المهارات والخبرات التكنولوجية المتطورة من أجل المساهمة في دفع حركة الازدهار التي تسعى القيادة إلى تحقيقها.

وأشار إلى أن الجميع بات يعلم بمكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية ودولية مؤثرة، موضحا أن اكتساب تلك المكانة جاء نتيجة لتضافر الجهود المبذولة من قبل كافة الهيئات والمؤسسات العاملة في المملكة.