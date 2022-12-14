الليحاني يكشف سبب هزائم الهلال الودية

قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني، إن الفتح كان يُعاني من إصابات كثيرة ومع التوقف سيعود الفريق مكتملا، والهلال الأكثر خسارة من فترة التوقف بسبب الإصابات الكثيرة، لاسيما أن اللاعبين المُصابين من الركائز الأساسية للفريق، لذلك الإصابات ستكون مؤثرة في مشوار الفريق هذا الموسم».

وأضاف «اللحياني» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج « أكشن مع وليد»:« الهلال مهمته صعبة بعد العودة للدوري في ظل كثرة الإصابات، والإعداد الجيد في هذه الفترة سيكون ظهوره بشكل أفضل .