الليرة التركية ثاني أكثر العملات تراجعا .. خسائر 28 % منذ بداية العام

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تراجعت الليرة التركية 0.5 في المائة لتنزلق إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات أيار (مايو) بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي.

وتراجعت الليرة بنسبة 28 في المائة منذ بداية العام الحالي، لتصبح العملة الأكثر تراجعا بين نظيراتها على مستوى العالم بعد البيزو الأرجنتيني.

في سياق متصل، قال متعاملون في سوق الصرف التركية إن البنوك الحكومية في البلاد عادت إلى سوق الصرف لدعم الليرة التركية التي تراجعت بشدة بعد العطلة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن متعاملين لم تكشف عن هويتهم القول إن البنوك العامة باعت نحو مليار دولار بحلول ظهيرة أمس لمنع سعر الليرة من التدهور لأكثر من 26.07 ليرة لكل دولار.

وسجلت الليرة ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة بعد تراجعها في وقت سابق بنسبة 0.2 في المائة إلى 26.0675 ليرة لكل دولار بحلول الواحدة ونصف من ظهر أمس بالتوقيت المحلي. ورفضت البنوك العامة التركية التعليق على أنباء تدخلها في سوق الصرف.

وأوقفت البنوك العامة تدخلها المنتظم في السوق بعد تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد الذي ألمح إلى تفضيله وقف بيع الدولار ومنح السوق حرية تحديد سعر الصرف. ورغم ذلك تراجعت الليرة التركية بنسبة وصلت إلى 10 في المائة تقريبا، بعد قرار البنك المركزي في 22 حزيران (يونيو) الماضي سعره القياسي لإعادة الشراء خلال أسبوع من 8.5 إلى 15 في المائة، وهو ما جاء أقل من توقعات لمحللين.

إلى ذلك، قال البنك المركزي التركي، في ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن انخفاض قيمة الليرة التركية ورفع الأجور بشكل واسع والتوسع الائتماني تضاف إلى زيادة ضغوط التضخم.

في المقابل، أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفع إلى 9.19 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 حزيران (يونيو)، في أكبر زيادة أسبوعية له على الإطلاق، وذلك بعد التوقف عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة.