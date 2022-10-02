الليل أطول من النهار خلال هذه الأيام

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كشف الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق متى يحل علينا البرد الشديد، مشيرًا إلى أن اعتدال الأجواء يرتبط بتساوي الليل مع النهار.

وقال الزعاق، في فيديو على قناة العربية: إن النهار إذا طال زادت الحرارة، وإذا طال الليل زادت البرودة وإذا تساويا اعتدل الزمان كحال أيامنا هذه. وأضاف: “القطبين متجمدين لأن الليل عندهم يصل إلى ستة أشهر، وإذ طلعت الشمس تكون منخفضة ناحية الأفق وكلما زادت ارتفاع الشمس زادت الحرارة أيضًا”. وأوضح أنه خلال هذه الأيام يتغلب الليل على النهار طولًا ويستمر الليل يأخذ من النهار لمدة 90 يومًا تقريبًا، لافتًا أن البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان فراشه لا يأتي إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.