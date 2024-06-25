المأكولات الشعبية تجذب المصطافين والزائرين بمنطقة الباحة

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تشتهر موائد الطعام بمنطقة الباحة بأكلات شعبية تحتوي على عناصر غذائية عديدة مفيدة مليئة بالفيتامينات، نظراً لارتفاع قيمتها الصحية وتنوع فوائدها الغذائية، ما جعل هذه الأكلات حاضرة في جميع المناسبات والمهرجانات.

وتتعدد الأكلات الشعبية في المنطقة نتيجة للتنوع الثقافي من سراة وتهامة وبادية, وأصبحت منافساً قوياً للأكلات الحديثة يحرص الآباء والأمهات على بقائها عبر مشاركتها في جميع المناسبات العامة والخاصة، كونها مظهراً من مظاهر الكرم.

وجذبت تلك الأكلات المصطافين والزائرين في المنطقة على محال بيعها كالدغابيس والعصيدة والمرقوق والمعرق والخبزة المقناه والفتة والعريكة والعيش وغيرها، في حين تنشط في أجزاء أخرى من السوق مبيعات الفواكه الموسمية مثل المشمش والخوخ والبخارة والعنب والتين بنوعية البري والشوكي والموز البلدي والكمثرى والعديد من الأنواع الأخرى من الفواكه التي تنتجها مزارع المنطقة.

وتهتم منطقة الباحة بدعم مشاريع الأسر المنتجة في ظل ما تجده من واهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حيث تعمد المنطقة طيلة أيام العام إلى تفعيل مشاركة الأسر المنتجة في مختلف المهرجانات والأنشطة.