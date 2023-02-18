المؤتمر السنوي التاسع لأمراض الروماتيزم يواصل جلساته العلمية

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واصلت الجلسات العلمية “للمؤتمر السنوي التاسع لأمراض الروماتيزم”، لليوم الثاني على التوالي، أعمالها المنعقدة تحت شعار “التحديات والتطور العلمي في علاج أمراض الروماتيزم”، التي تنظمها الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، بفندق فيرمونت الرياض.

وتناولت الجلسات مرض النسيج الضام، وملف السلامة لاستخدام مثبطات JAK في الأمراض الروماتيزمية، ودور عامل نثبيط هجرة البلاعم في نشاط التهاب الفقار اللاصق، كذلك المظاهر الوعائية والعصبية لمرض باهسيت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وأنماط تنظير الشعيرات بالفيديو من Nailfold والميزات السريرية المرتبطة بالتصلب الجهازي في قطر، وندوة الأقمار الصناعية”، الذئبة الحمراء الجهازية، مسابقة الخطر .

وتطرقت الجلسات إلى الممارسة المبنية على الأدلة، والحالات الصعبة، ( الحرارية JIA إدارة) لجنة الخبراء، التهاب المفاصل وألام الظهر، إجراءات أمراض الروماتيزم، إضافة إلى البيولوجيا والبدائل الحيوية DMARD، والدور الداعم للمرضة واللقاحات في الأمراض الروماتيزمية، والطوارئ الروماتيزمية والتقييم المخبري.