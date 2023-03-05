المؤتمر العدلي الدولي يناقش مستقبل القضاء مع التحول الرقمي غداً بالرياض

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تستضيف الرياض، غداً (الأحد)، المؤتمر العدلي الدولي، تحت شعار “نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”.

ويهدف المؤتمر، الذي يشهد مشاركة أكثر من 4 آلاف مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً، تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات.

ويناقش عدداً من القضايا؛ أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في تحسين العدالة، كما يحتوي على عدة أجنحة؛ منها العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.