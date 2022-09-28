المؤتمر العربي للمصارف الإسلامية يوصي بتوجيه التكنولوجيا المالية لدعم التنمية المستدامة

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عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية بعنوان “التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية”، بحضور عددٍ من القيادات الإدارية والمسؤولين بالبنوك والمصارف في الدول العربية.

وأكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة بناء إستراتيجية واضحة للتحول الرقمي للمؤسسات القائمة، واستثمار التكنولوجيا المالية لتطوير وتجديد خدمات ومنتجات النظام المالي الإسلامي وزيادة حصتها السوقية.

ودعوا إلى دعم مبادرات الشباب في إنشاء الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التنمية وتخفيض البطالة، وتوفير خدمات المستشار المالي والصكوك الرقمية وغير ذلك من المنتجات الرقمية التي توفر خدمات مالية متطورة للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصى المشاركون بضرورة توجيه التقنية المالية لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاندماج المالي، وكذلك التحول التدريجي من عمليات “مرابحة السلع” إلى عمليات التجارة الإلكترونية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.