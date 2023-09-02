المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تشارك في اجتماع مجلس المستثمرين في أوزبكستان

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شاركت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- أمس في اجتماع مجلس المستثمرين في أوزبكستان بمشاركة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وناقش الاجتماع قانون الاستثمار الجديد ومسائل الإدارة الضريبية ومشروع مركز طشقند المالي.

وقدمت المؤسسة عدداً من المبادرات خلال الاجتماعات، تتضمن رؤيتها حول تسهيل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أوزبكستان، والحلول الشاملة للتأمين التجاري كونها أدوات أساسية للحد من المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات ستشكل المشهد الاقتصادي في أوزبكستان مما يجعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، متطلعة إلى استمرار الشراكات والجهود التعاونية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في أوزبكستان.