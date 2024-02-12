المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توقع اتفاقية مرابحة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية جيبوتي

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وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية جيبوتي وذلك بمقر المؤسسة بمدينة جدة.

وجرى التوقيع بين الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني سالم سُنبل، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسى دوالة.

ويهدف التمويل إلى دعم تأمين إمدادات الطاقة من خلال استيراد المنتجات البترولية الضرورية لتوليد الكهرباء لتعزيز جميع قطاعات الاقتصاد وتعزز هذه المبادرة التجارة البينية بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي حيث سيتم الحصول على المنتجات النفطية بشكل رئيس من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي.

وتلتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدعم اقتصاد جيبوتي بدءًا بقطاع الطاقة ليشمل المجالات الحيوية مثل الخدمات والتصنيع والزراعة وقال” المهندس هاني سالم سنبل “سيعمل هذا التمويل على تعزيز التأثير الإيجابي على مستوى الموارد البشرية والاقتصادية ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين المؤسسة وجيبوتي في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن توقيع اتفاقية تمويل المرابحة يتماشى مع الاتفاقية الإطارية البالغة قيمتها 600 مليون دولار أمريكي التي وُقِعَت في مايو 2023 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و جمهورية جيبوتي.