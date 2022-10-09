المؤسسة العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة السابعة عشر لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة السابعة عشر من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 30,141,103 ريالات، لصافي كمية مستلمة 16,309 أطنان وذلك لعدد 34 مزارعاً، وبكمية مستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 529,292 طنًا لعدد 1752 مزارعًا.

وتأمل المؤسسة من المزارعين سرعة أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.