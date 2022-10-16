المؤسسة العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة 18 لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة 18 من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (22,573,201) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (12,725) طنًا، وذلك لعدد (38) مزارعًا، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (532,278) طنًا لعدد (1754) مزارعًا، وإجمالي ما تم صرفه (876,246,778) ريالًا.

وتدعو المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.