المؤسسة العامة للري تحصل على شهادة الأيزو العالمية لنظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001:2013

حصلت المؤسسة العامة للري ممثلة في قسم الأمن السيبراني على شهادة الـ 27001:2013 ISO في نظام إدارة أمن المعلومات، سعياً لتحقيق إدارة أمن الأصول المعلوماتية، إلى جانب حمايتها، ويُساعد المعيار على تطوير آلية العمل وتحسينها بصورة مستمرة لمواكبة التحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشاد رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، بجهود فريق العمل التي تنعكس إيجاباً على الارتقاء بمعايير أمن المعلومات، وتُعزز من مستوى حماية الأصول المعلوماتية والتقنية للمؤسسة وعملائها، حيث يتم التعامل معها كأصول ذات قيمة من واجبنا حمايتها والمحافظة عليها.

من جانبه أوضح مدير قسم الأمن السيبراني بالمؤسسة عزام الحليبي، أن من مزايا الحصول على هذه الشهادة هو الحصول على ثقة أصحاب المصلحة والعملاء في أن الأصول المعلوماتية والتقنية في المؤسسة محمية من خلال أفضل المعايير والضوابط والممارسات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التقييم المستمر للمخاطر والامتثال للتأكد من مواكبة الأنظمة والضوابط والممارسات الأمنية للمخاطر والتحديات المستجدة في الفضاء السيبراني.