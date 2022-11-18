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المؤسسة العامة للري تعلن عن وظائف شاغرة لعدة تخصصات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 نوفمبر 2022 - 4:16 صباحًا

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أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف في مختلف التخصصات للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمي الوظيفي

مدير مركز تطوير أساليب الري:
المؤهلات والخبرات

شهادة الدكتوراه في الهندسة الزراعية وفروعها أو الهندسة الكيميائية أو في المياه

خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات في مجال الوظيفة.

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رئيس وحدة الإحصاء:

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس والماجستير في تخصص إحصاء، أو رياضيات، أو أساليب كمية، أو ذكاء أعمال ودعم اتخاذ القرار.

رئيس وحدة تطوير تقنيات الري:

المؤهلات والخبرات

هندسة درجة البكالوريوس والماجستير في تخصص زراعية او علوم زراعية او مياه او هندسة مدنية.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في جدولة الري – البنى التحتية المتخصصة لشبكات الري.

رئيس وحدة الاستثمار

المؤهلات والخبرات

بكالوريوس في تخصص إدارة اعمال عامة أو مالية أو محاسبة أو موارد بشرية أو تسويق.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في استثمار الأصول الحكومية

طريقة ورابط التقديم:

أوضحت المؤسسة، أن التقديم متاخ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المتاحة، عبر الرابط التالي: ( هنا ).

 

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 نوفمبر 2022 - 4:16 صباحًا
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