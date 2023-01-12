المؤسسة العامة للري توقّع مذكرة تفاهم في مجال المياه المجددة

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وقّعت المؤسسة العامة للري وشركة تعدين العربية السعودية “معادن” أمس، مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون في مجال المياه المجددة وتعزيز الوعي بأهمية استخدامها في جميع القطاعات التجارية والحكومية وتبادل الخبرات والكفاءات، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

ومثل المؤسسة في التوقيع الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، ومن الشركة النائب الأعلى للرئيس للاستدامة والسلامة والابتكار المهندس حمد الرشيدي.

وأوضح الدكتور آل الشيخ مبارك أن المؤسسة ستقوم بدراسة المشاريع التابعة لشركة معادن التي يمكن خدمتها بالمياه المجددة في جميع المدن الرئيسية بالمملكة وإيجاد الحلول الدائمة والمؤقتة بحسب حالة كل مشروع، مؤكداً أهمية هذه المذكرة التي تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للري في رفع كفاءة وتعزيز استخدام المياه المجددة للمحافظة على مصادر المياه الطبيعية واستدامتها والتوسع في الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية لتحقيق أهداف حماية البيئة وزيادة الموارد المائية بالمملكة.