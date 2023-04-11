“الماطرة” تشتد وتتوسع وعواصف وبروق.. قراءة لطقس المملكة في 72 ساعة

ويُتوقع أن تطال الجبهة الهوائية الباردة تدريجيًّا أثناء نهار الأربعاء، أجزاءَ واسعة من حائل والقصيم والمدينة المنورة وحفر الباطن، بالإضافة للمحافظات الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء)، وتترافق هذه الجبهة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط حبات من البرد الكثيف أحيانًا، كما تنشط الرياح في مقدمة الجبهة الباردة، وتتسبب في تشكل عواصف غبارية مؤقتة؛ بينما يكون الطقس مغايرًا تمامًا في باقي المناطق الوسطى (بما فيها العاصمة الرياض) والشرقية؛ بحيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية وترتفع بذلك درجات الحرارة ويكون الطقس مغبرًا في مناطق عدة؛ وفق موقع “طقس العرب”.