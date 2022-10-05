المالكي يرفع شكره للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشر برئاسة الحرمين الشريفين

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رفع مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الإثرائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالحميد بن سعيد المالكي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بترقيته للمرتبة الخامسة عشر.

وأعرب المالكي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية وبعظم المسؤولية والأمانة ، داعياً الله العلي القدير أن يعينه على أدائها بما يرضي الله تعالى، ويحقق توجيهات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج ضيوف الرحمن، وصولاً لتطوير الخدمات في الحرمين الشريفين بما يواكب النهضة العظيمة التي تعيشها المملكة في هذا العصر الزاهر في مختلف المجالات.

كما قدم الشكر لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.