المبعوث الأممي: السعودية قد تشهد مفاوضات بين طرفي النزاع في السودان

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، إن القائدين المتحاربين وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض، مبينًا أن المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع ستعقد «على الأرجح» في السعودية.

وبحسب ما أوردت «أسوشيتد برس»، قال بيرتس: «نواجه معوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العنف.. وسنعمل على تأمين وقف إطلاق النار برقابة وطنية ودولية».

ولفت المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، مشيرًا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض.

وفي السياق، بحث سفير السعودية لدى السودان على بن حسن جعفر، والمبعوث الأممي، اليوم، التنسيق المشترك في مجال الدعم الإنساني وتحسين ظروف عمل المنظمات الإنسانية، وتحسين ظروف المدنيين وحرية حركتهم.