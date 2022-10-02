المبعوث الأممي لليمن: نأسف لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن

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عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ عن أسفه لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن اليوم.

وأضاف المبعوث الأممي لليمن “ندعو الأطراف اليمنية لعدم التصعيد والبعد عن العنف.. وسنواصل المفاوضات مع كافة الأطراف لتمديد الهدنة على وجه السرعة”.

وأكمل غروندبرغ “أشكر الحكومة اليمنية على التعاطي بإيجابية مع مقترح تمديد الهدنة”.

وقد انتهت اليوم الأحد الهدنة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بعد أن صمدت لـ 6 أشهر، إثر دخولها حيز التنفيذ في الثاني من شهر إبريل الماضي.