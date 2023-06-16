المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أوكرانيا حظرت على نفسها الخوض في أي مفاوضات سلام مع روسيا

قالت “ماريا زاخاروفا” المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن الكثير من الدول والمنظمات ورجال السياسة في العالم يطرحون وجهة نظرهم ورؤيتهم حول الأزمة.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “مقابلة خاصة”، أن المبادرة الصينية هي الأقرب إلى روسيا، لأنها تتناغم مع موقفها وتتماهى بحد كبير مع رؤية موسكو للمنطقة على غرار احترام سيادة الدول وإدراك جذور المشكلة التي أفرزت المرحلة الراهنة.

وأكدت أن هناك العديد من المبادرات التي عملت على حل المشكلة الراهنة بين موسكو وكييف، مثل مبادرة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تقدمها دول أوحتى شخصيات عامة.

وأوضحت أن المشكلة الرئيسية هي أن كييف فرضت على نفسها حظر الدخول في أي مفاوضات سلام مع موسكو، مشيرةً إلى أنه لا يمكن لأي عملية سلام أن تتبلور على الأرض دون عمليات مفاوضات سلام بشكل أو بآخر.

وأشارت إلى أن كييف رفضت الدخول مع موسكو في أي مفاوضات، لأن هناك منسقين يوفرون لهم الحماية اللازمة، ويمدونهم بالسلاح والعتاد والموارد المالية.