المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: لدينا مركز عالمي في طب الحشود

قال الدكتور “محمد العبد العالي” المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لديها إمكانات صحية تتوافق مع أحدث النظم العالمية في مجال الصحة والمرافق الطبية الحديثة.

وأضاف في تصريحات لـ “السعودية”، أن وزارة الصحة تتمتع بخبرات جليلة، بفضل إدارتها للحشود الهائلة التي تأتي إلى المملكة كل عام من أجل آداء الركن الأعظم، بما تقدمه من خدمات طبية لكل هذه الحشود الهائلة.

وأكد أن تقديم الخدمات الطبية لكل هذه الحشود الهائلة أعطى لوزارة الصحة ولممارسيها الخبرة اللازمة في مجال إدارة الأزمات الطبية، ومعرفة الطريقة الحكيمة للتصرف في وقت الشدائد.

وأوضح أن المملكة اليوم لديها مركزاً عالمياً مهما في طب الحشود، من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة لحجاج بيت الله الحرام.