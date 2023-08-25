المتحدث الرسمي لأمانة جدة: لجنة الأمطار في أمانة جدة تعمل طوال السنة وجاهزة لتصريف المياه

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة “محمد البقمي”، أن لجنة الأمطار في أمانة جدة تعمل طوال السنة على الاستعداد لفصل الشتاء، من خلال تشكيل اللجان المتخصصة لدراسة الوضع.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم تشكيل لجنة مخصصة لمعالجة مياه الأمطار الكثيفة التي تسقط في جدة في فروعها من القرى والمراكز، حيث تعمل هذه اللجنة على وضع الخطط الوقائية اللازمة.

وبين أن لجنة الأمطار يعمل بها ما يقرب من 3 آلاف عامل، بالإضافة إلى تزويدها بما يتجاوز 1400 آلة لإزالة مياه الأمطار طوال موسم الشتاء.

وأشار إلى أن اللجنة تتلقى الإرشادات والإشارات من المركز الوطني للأرصاد، لتقوم على إثر التعليمات التي تتلقاها من الجهات المختصة بالإجراءات المطلوبة.