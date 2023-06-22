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المتحدث الرسمي لخدمة ضيوف الرحمن: المملكة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وجميع القطاعات العاملة تتنافس في ذلك

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 22 يونيو 2023 - 2:51 مساءً

قال “همام بن جريد” المتحدث الرسمي لخدمة ضيوف الرحمن، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، تعمل على تقديم الخدمات الصحية والنفسية والطبية والخدمية اللازمة لضيوف الرحمن.

وأضاف في تصريحات لـ “السعودية”، أن المملكة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن جميع القطاعات العاملة تتنافس في ذلك.

وأكد أن خدمة ضيوف الرحمن في تطوير مستمر لاستحداث أفضل الخدمات والطرق والاستراتيجيات والنظم الحديثة، من أجل تقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 22 يونيو 2023 - 2:51 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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