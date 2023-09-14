المتحدث الرسمي “للأرصاد”: ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة بالأعاصير غير صحيح

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني, أن ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.

‏ وأشار القحطاني إلى أن المملكة تُطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله.

‏ وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها، ممثلة بموقع المركز الوطني للأرصاد وعبر حساب المركز على منصة إكس @NCMKSA والذي يقوم بإحاطة الجميع بمختلف الحالات المناخية وتأثيراتها المصاحبة.