المتحدث الرسمي “للأرصاد”: ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة بالأعاصير غير صحيح

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني, أن ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.
وأشار القحطاني إلى أن المملكة تُطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها، ممثلة بموقع المركز الوطني للأرصاد وعبر حساب المركز على منصة إكس @NCMKSA والذي يقوم بإحاطة الجميع بمختلف الحالات المناخية وتأثيراتها المصاحبة.