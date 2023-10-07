المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة: تم تدشين برنامج “إبصار السعودية التطوعي” لمكافحة العمى بين طلاب المدارس في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “سامر الجطيلي”، أن مركز الملك سلمان يقدم المساعدات الإنسانية العاجلة لكافة المتضررين حول العالم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن المركز دشن برنامج “إبصار السعودية التطوعي” لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بين طلاب المدارس في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش.

وبين أن البرنامج سيقدم الدعم الطبي اللازم للأطفال المصابين بالعمى، بالإضافة إلى كافة الأمراض المسببة له في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش.

وأوضح أن البرنامج سيتكون من 50 مشروعا بعدد مستفيدين يصل إلى 30 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على المساعدة في تقليل معدل العمى وضعف البصر للمرضى في بنغلاديش، موضحا أن الحملة ستبدأ بتدريب المعلمين، حيث سيكونون أول من يحدد الطلاب الذين يحتاجون إلى المساعدة.