المتحدث باسم الأونروا: لا بديل للأونروا حاليا في تقديم وتنظيم المساعدات في غزة

أكد المتحدث باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، أنه لا بديل للأونروا حاليا في تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج هنا الرياض عبر قناة الإخبارية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف دعم وتمويل منظمة الأونروا، عاد بالضرر على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ إن المنظمة تعد شريان الحياة الأساسي في غزة.

وأوضح أن إسرائيل اتهمت المنظمة دون الاستناد إلى أدلة واضحة تثبت ادعاءاتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت تلك الاتهامات دون أن تنظر في النتائج الانسانية التي سيشهدها القطاع في حال توقف الدعم.