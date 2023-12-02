المتحدث باسم الأونروا: مقتل 111 من موظفينا في غزة حتى الآن.. والحصيلة في الواقع أكثر بكثير

أكد المتحدث باسم الأونروا “عدنان أبو حسنة”، أن القصف الإسرائيلي خلف آلاف القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن هناك ما يزيد على 111 من موظفي وكالة الأونروا تم قتلهم نتيجة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن الحصيلة الحقيقية لأعداد الشهداء والمصابين أكثر بكثير مما يتم نشره على وسائل الإعلام.

وأوضح أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية وصحية صعبة، خاصة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، مع توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.