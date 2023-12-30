المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: هناك حاجة ملحة لتوفير الغذاء والوقود إلى قطاع غزة خصوصا مع الأجواء الباردة

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني “عبد الجليل حنجل”، أن هناك حاجة ملحة لتوفير الغذاء والوقود إلى قطاع غزة، حصوصا مع الأجواء الباردة التي يشهدها القطاع.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وأوضح أن شمال قطاع غزة أصبح بلا رعاية صحية بسبب تدمير المستشفيات في شمال القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي.

وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع لا تلبي الحاجات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة من دواء وغذاء.