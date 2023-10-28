المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تعمل بما يفوق طاقتها بعد خروج 12 من الخدمة

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني “محمد فتياني”، أن مستشفيات قطاع غزة تعمل بما يفوق طاقتها بعد ما خرجت 12 منها خارج الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القصف الإسرائيلي خلف آلاف الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وأوضح أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية لمعالجة المرضى والمصابين.