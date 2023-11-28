المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي منع دخول 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة أمس بعد دخول 45

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور “عبد الجليل خنجل”، أن الجيش الإسرائيلي منع دخول 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة أمس.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى شمال غزة ليلة أمس هم 45 شاحنة فقط.

وأوضح أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، يزداد سوءا مع استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع المحاصر، لا سيما في مناطق الشمال.