المتحدث باسم حركة فتح: السلطة الفلسطينية لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه غزة.. وسنجد الأدوات التي نتوافق عليها لإدارة شؤون البلاد تحت راية منظمة التحرير

أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لم تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأهالي في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن السلطة الفلسطينية تعمل من خلال الأدوات الدبلوماسية الدولية إلى تكثيف الضغوطات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعمل على إيجاد الأدوات التي تتوافق عليها كافة الأطراف لإدارة شؤون البلاد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.