دولي

المتحدث باسم حركة فتح: السلطة الفلسطينية لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه غزة.. وسنجد الأدوات التي نتوافق عليها لإدارة شؤون البلاد تحت راية منظمة التحرير

19 ديسمبر 2023 - 2:30 مساءً
A handout picture provided by the Palestinian Authority's press office (PPO) shows Palestinian president Mahmud Abbas (C) meeting with the central committee of the Fatah movement in the city of Ramallah in the occupied West Bank on September 30, 2022. (Photo by Thaer GHANAIM / PPO / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / PPO " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لم تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأهالي في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن السلطة الفلسطينية تعمل من خلال الأدوات الدبلوماسية الدولية إلى تكثيف الضغوطات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعمل على إيجاد الأدوات التي تتوافق عليها كافة الأطراف لإدارة شؤون البلاد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

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19 ديسمبر 2023 - 2:30 مساءً
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