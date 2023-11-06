المتحدث باسم حركة فتح: لم نعد نقوى على عد الضحايا.. والأولوية لوقف العدوان على غزة وإدخال المُساعدات لإنقاذ القطاع

أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبدالفتاح دولة”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بات على وسط الانهيار مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأحياء المدنية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن وزارة الصحة لم تعد قادرة على عد الضحايا والشهداء والمصابين جراء القصف القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن الأولوية هي وقف العدوان على قطاع غزة، مع ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية عاجلة.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لإنقاذ حياة الآلاف ممن تم تهجيرهم في العراء.