المتحدث باسم نادي الأسير: الاحتلال اشترط عدم الإفراج عن الأسرى المعتقلين بعد 7 أكتوبر خلال الهدنة

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قال أمجد النجار المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني، إن اليوم هو يوم مفصلي، فإذا لم يتم الإفراج عن الأسيرات سيكون تهديدًا لشروط الهدنة، مؤكدًا أنه تم اعتقال 63 سيدة فلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج “مطروح للنقاش” على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم الإفراج عن 30 أسيرة، ومتبقٍ 6 أسيرات، منهن طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وأم وضعت مولودها قبل الاعتقال بأيام قليلة.

وشدد على أن الاحتلال شنّ عددًا من حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، سواء بين النساء أو الأطفال أو الرجال، مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل اشترطت عدم الإفراج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.