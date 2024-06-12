المتحف الدولي للسيرة النبوية وقطار الحرمين السريع يثريان تجربة الحجاج بأركان تعريفية متميزة

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يشارك المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالتعاون مع قطار الحرمين السريع في محطتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج؛ وتهدف هذه المبادرة إلى إثراء تجربة الحجاج والزوار للحرمين الشريفين، وتقديم معلومات قيمة إثرائية .

وتتضمن الأركان التعريفية شرحاً موجزاً لحجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي مر بها أثناء حجه وعمرته. كما تُقدم كتباً علمية مؤصلة حول شعيرة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، بعدة لغات عالمية.

ويقدم المتحف هدايا قيمة لضيوف الرحمن تتضمن الحقيبة النبوية، التي تم طباعتها بدعم من المنصة الوطنية “إحسان”.

وتأتي هذه المبادرة لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم باستخدام أحدث التقنيات وأجمل وسائل العرض.