المتحف الدولي للسيرة النبوية يبرز تقنيات الواقع الافتراضي في “إكسبو الحج”

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يشارك المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج ۲۰۲۳، من خلال إتاحته لزوار الجناح التعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر تقنيات الواقع الافتراضي الذكية واكتشاف القطع النادرة والمقتنيات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ويستعرض الجناح مشاهدة الحجرة النبوية الشريفة عبر تقنية الواقع الافتراضي، وأعظم منبر وهو منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، والتعرف على آدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة، بمنهجٍ علمي متميز وتجديد تقني فريد وعرض إبداعي مبتكر، عبر أحدث الوسائل، وتسخير المتحف لأحدث ما توصلت إليه التقنيات المعاصرة في عرض جوهر الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السامية وتعاليمه الراقية، كذلك معرفة منظومة الحج والعمرة عبر أحدث الشاشات التفاعلية.