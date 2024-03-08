المتسابقات في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن: القيادة الرشيدة وفرت لنا كل الإمكانات والسبل لراحة المشاركين والمشاركات

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أكدت عدد من المشاركات في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره “للبنين والبنات” في دورتها الخامسة والعشرين, أن القيادة الرشيدة وفرت لنا كل الإمكانات والسبل وتهيئة المواقع لراحة المشاركين والمشاركات، مشيدات بجهود الوزارة لتنظيم المسابقة بتميز واقتدار.

جاء ذلك في تصريحات لهنّ خلال مشاركتهنّ في التصفيات النهائية للمسابقة أمس بمشاركة 125 متسابق ومتسابقة في أفرعها الستة وتقام بفندق نارسيس بمدينة الرياض.

وقالت المتسابقة هيا بنت عبدالرحمن الرشيد من منطقة الرياض: “أنعم الله علينا بالمشاركة في هذه المسابقة القرآنية التي يرعاها قائد بلادنا -حفظه الله- مشيرةً إلى أن المملكة تحمل راية العناية بالقرآن الكريم وتعليمه ويظهر ذلك جلياً في إقامتها مثل هذه المسابقات القرآنية التي تحفز أبناء وبنات الوطن على حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم, سائلةً الله أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على جهودها في خدمة القرآن الكريم وأهله ودعمها غير المحدود لحفظة كتاب الله الكريم على مر السنين.

وبينت المتسابقة ليان البطي، أنها نالت شرف الوصول إلى التصفيات النهائية التي تتويج مسيرتها, مقدمةً شكرها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنظيم المسابقة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، التي وفرت كل الإمكانات والسبل لراحة المشاركين والمشاركات.

وأوضحت المتسابقة حصة المطرود التي تشارك في الفرع الخامس، أنها استعدت بشكل مبكر لخوض التصفيات النهائية بالعاصمة الرياض، التي تضم نخبة من بنات الوطن للتنافسن ونيل شرف هذه المسابقة, داعية الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهم ورعايتهم لإقامة مثل هذه المسابقات القرآنية التي تشجع أبناء وبناء الوطن على حفظ كتاب الله الكريم.