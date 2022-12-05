“المتقدمة”: الإغلاق المالي لتمويل بـ 6.1 مليار ريال لإنشاء مصانع معالجة غاز البروبان والبولي بروبيلين

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 6.1 مليار ريال للتسهيلات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من قبل الشركة المتقدمة للبولي اوليفينات للصناعة (“المتقدمة للبولي اوليفينات”)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، لتمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان والبولي بروبيلين والآيسوبروبانول في مدينة الجبيل الصناعية في السعودية (“المشروع”). يأتي ذلك في أعقاب توقيع العديد من اتفاقيات التسهيلات الإسلامية مع جهات تمويل متحالفة تم الإعلان عنها بتاريخ 6 يوليو 2022م.

تم تحقيق الإغلاق المالي لاتفاقيات التسهيلات الإسلامية في 4 ديسمبر 2022م بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المسبقة لبدء السحب من تسهيلات الديون الرئيسية هذه التي تم ترتيبها على أساس عدم حق الرجوع المبرم بين المتقدمة للبولي اوليفينات ومجموعة من الممولين يضم مصرف الإنماء، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك العربي الوطني، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي السعودي.

تجدر الإشارة بأن المتقدمة للبولي اوليفينات عبارة عن مشروع مشترك بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100٪ للمتقدمة) وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة) لإنتاج 843,000 طن سنويًا من البروبيلين و 800,000 طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين و 70,000 طن سنوياً من الآيسوبروبانول.