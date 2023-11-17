المتنزهات والحدائق بنجران بأشجارها الوارفة ومسطحاتها الخضراء تستقبل المتنزهين

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تستقبل متنزهات وحدائق منطقة نجران المتنزهين في أول يوم إجازة بعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام، للاستمتاع وقضاء أجمل الأوقات الماتعة بين أحضان وجمال الطبيعة، وتحت ظلال الأشجار الوارفة والمعمرة، وفوق المسطحات الخضراء الشاسعة، وعلى أصوات الطيور التي تضفي جمالاً بألوانها وأنواعها المتعددة.

ويعد متنزهي الملك فهد والأمير جلوي من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية بالمنطقة، وهما وجهة جاذبة للأهالي والزوّار لما يتمتعان به من مقومات طبيعية ومسطحات خضراء تغطي مساحات كبيرة منها، إضافة الى وجود أشجار الطلح والسدر والسمر والأثل الوارفة والمعمرة، بجانب المرافق العامة التي يحتاجها الزائر، وألعاب الأطفال والأماكن المخصصة للشواء ومضامير المشي وغيرها من الخدمات المتكاملة.

عدسة “واس” وثقت جاهزية المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ليتمتعوا بقضاء أوقات ممتعة، حيث من المتوقع أن تشهد توافد الكثير من الأهالي والزوّار في ظل اعتدال الأجواء هذه الأيام بنجران.