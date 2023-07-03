المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة تشهد اقبالاً كبيراً من السياح والأهالي

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شهدت المتنزهات والحدائق العامة والمواقع السياحية بمنطقة الباحة اقبالاً كبيراً من الزوار والأهالي ، وذلك للاستمتاع بالأجواء الجميلة المعتدلة والطبيعة الخلابة التي تشهدها المنطقة بعد هطول الأمطار مؤخراً.

وفي جولة لواس في منتزه رغدان الذي يعد الوجه الأولى للسياح ويشهد تزايداً من المصيفين مع بداية الإجازة الصيفية لقضاء أوقات بين أحضان الطبيعة إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الفعاليات والانشطة المتنوعة.

وأبدى العديد من الزوار سعادتهم بقضاء أوقاتهم في ربوع الباحة والاستمتاع باجواءها المعتدلة تحت زخات المطر وبين أشجارها وطبيعتها التي يغطيها الضباب ، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية لتوفير كل ما يحقق راحة المتنزهين.

وكانت أمانة منطقة الباحة قد قامت مع بداية موسم الصيف بتجهيز نحو 195 منتزهاً وحديقة بكل ما يحتاجه المتنزه والزائر من الخدمات المختلفة.