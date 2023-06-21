المجد للإنسان‬⁩

المناطق_‏⁧‫محمد الرطيان*

‏نحن لا نختار ملامحنا، ولا أصولنا، ولا الطبقة الاجتماعية التي ننتمي إليها..

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هناك من يخلقه الله بملامح وسيمة، وهناك من يأتي بملامح لا “ملامح” لها.

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هناك من يولد في عائلة مرموقة، ويرث كل ثرائها ومجدها وصيتها الاجتماعي، وهناك من ينتمي لعائلة صغيرة، لا يعرفها أحد ولا تمتلك أي امتيازات.

‏لا مجد لهؤلاء.. ولا ذنب لهؤلاء!

‏لا مجد في الأشياء التي وجدناها بجانب سرير طفولتنا..

‏المجد فيما سنأخذه بأيدينا لاحقاً.

‏والجمال ليس في الملامح التي لا خيار لك ولي فيها، ‏بل الجمال فيما نقوله ونمارسه في حياتنا.

‏لا تحاسبني:

‏حسب جنسي

‏ولوني

‏وعرقي

‏وطائفتي

‏وقيمة العائلة التي أنتمي إليها.

كل هذه الأشياء لا علاقة لي باختيارها.

‏وُلدت ووجدتها تحاصرني وتُشكّل هويتي.

‏حاسبني بأخلاقي وبما أنجزه من أعمال وبتعاملاتي معك.

‏لا مجد لك بالأشياء التي تمتلكها.. ‏ولا ذنب لهم بالأشياء التي لا يمتلكونها.

‏المجد لمن يحافظ على حريته، ويتعامل مع البشر كبشر لا يُفرّق بين ألوانهم ومعتقداتهم وأعراقهم.

‏المجد في طباعنا، وأخلاقنا، وكلماتنا.

‏المجد لا يكون فقط في قراءة

‏كتاب سطّره أجدادك.

‏المجد الحقيقي أن تكتب سطراً

‏في كتاب سيقرأه أحفادك.

* كاتب وأديب سعودي