المجسمات الجمالية تزين المنطقة الشرقية

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تزينت المنطقة الشرقية بأبها حلتها الجمالية احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وانتشرت التصاميم وأشكال الزينة ذات الألوان المتنوعة للإضاءات في الشوارع والطرقات، والحدائق، والميادين، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ بالمنطقة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية، أن أعمال الزينة التجميلية، شملت مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتضمنت تركيب ما يزيد عن 7200 إضاءة متنوعة، ما بين عناقيد ومجسمات مضيئة، على أعمدة الإنارة، والأشجار، وأكثر من 1950 بنرًا بعبارات التهنئة بالعيد وهوية العيد، بعدد من مداخل المدن، والمحافظات، والطرق والشوارع الرئيسية.

وقامت الأمانة بتركيب أكثر من 700 من المجسمات الجمالية، إضافة إلى آلاف الأعلام، في عدد من المواقع، والشوارع الرئيسية، فيما زينت منشآتها البلدية بالإنارة الجمالية والأضواء لتهنئة المواطنين والزوار بقدوم عيد الأضحى المبارك، والكلمات الترحيبية بشعار العيد والتهنئة والتبريكات.