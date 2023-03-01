“المجلس الصحي”: تناول فيتامين سي بانتظام لا يقي من الإصابة بالبرد

المناطق_متابعات

قال المجلس الصحي السعودي، إن تناول فيتامين “سي” بانتظام لا يقي من الإصابة بنزلات البرد.

وأكد المجلس أن تناول فيتامين سي قد يساعد في تقصير مدة الإصابة بالزكام بشكل طفيف وتقليل شدة أعراض الإصابة بنزلات البرد.

وتشمل أعراض نزلات البرد انسداد أو سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع، والشعور بآلام في العضلات، والسعال أو العطاس، والشعور بحمى خفيفة، ويمكن علاجها عن طريق الحصول على قسط كافٍ من النوم، والإكثار من شرب السوائل، وينصح كذلك بالغرغرة بالماء الدافئ.