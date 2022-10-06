المجلس الصحي يكشف عن نوع من اللحوم يسبب السرطان بشكل مؤكد

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كما يقولون “المعدة بيت الداء”، لذلك فإن الأمراض تبدأ من النظام الغذائي لكل شخص فإن أحسن تناول الغذاء الصحي كان في وقاية من الأمراض وإن أساء فمن المؤكد أن يصيبه الداء.

وفي هذا الإطار كشف مدير المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي الدكتور مشبب العسيري، عن لحوم تسبب الإصابة بأخطر أنواع الأمراض وهو السرطان.

وأكد “العسيري” في لقاء عبر “سكاي بي” على قناة “روتانا خليجية”، أن اللحوم المصنعة سبب رئيسي ومؤكد للإصابة بالسرطان.

وأشار إلى أن العلاقة بين الغذاء والإصابة بالسرطان هو موضوع شائك، لأن الغذاء يبدأ من البذور ،ثم التربة، والمبيدات، وأيضا نوع الحيوان وعمره، وما تعرض له من الأدوية، والهرمونات، أو التركيبات التي تغير من المواد الكميائية في اللحوم، ثم التصنيع.

وأضاف، أن العلماء توصلوا خلال عام 2015، أن اللحوم الحمراء سبب محتمل للإصابة بالسرطان، أما المصنعة فسبب مؤكد ورئيسي للإصابة به.