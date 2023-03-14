المجلس الصحي ينصح مرضى السكري بمراجعة الطبيب قبل رمضان

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نصح المجلس الصحي، مرض السكري بضرورة مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان، لكي يتمكنوا من الصيام دون وقوع أي مشاكل قد تضر بصحتهم سواء بسبب ارتفاع مستوى السكر أو انخفاضه.

وقال المجلس إنه ينصح مرضى السكري، بمراجعة الطبيب المعالج بما لا يقل عن أسبوعين قبل دخول شهر رمضان المبارك، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الدوائي والغذائي أثناء الصيام.

وتنصح العديد من المؤسسات الطبية مرضى السكري بمراجعة الطبيب للتأكّد من القدرة على الصيام، فيما تؤكد على الصائمين منهم بالتقليل من تناول الحلويات والنشويات على الإفطار، وعدم تناول الأطعمة المقلية، بالإضافة إلى تأخير السحور لمساعدة الجسم على الاحتفاظ بأكبر كمية من الجلوكوز.