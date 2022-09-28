المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يدين العنف ضد المتظاهرين في إيران

المناطق- الالمانية

أدان المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا عنف قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين.

وقال رئيس المجلس، أيمن مازيك، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: “كثير من المسلمين الألمان يكنون احتراما كبيرا لشجاعة النساء المحتجات في الشوارع الإيرانية. إنهم قلقون على المتظاهرين الذين يتعرضون للضرب المبرح من قبل قوات الأمن الإيرانية”.

وفي الوقت نفسه حذر مازيك من أن التطورات في إيران تستخدم “لتصوير المسلمين في صورة العدو مرة أخرى وبث الفتنة بين المسلمين وغير المسلمين”، مستشهدا بهجوم طلاء على مسجد في هامبورج خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي أصيب فيه رجل يبلغ من العمر 71 عاما بجروح طفيفة.

ويناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الاحتجاجات التي عمت إيران، والتي اندلعت بعد وفاة امرأة شابة كانت محتجزة من قبل “شرطة الأخلاق” بسبب أسلوب ملابسها. والاحتجاجات مستمرة منذ أيام.

وأكد مازيك أنه من وجهة نظر إسلامية “لا ينبغي أن يكون هناك إجبار على ارتداء غطاء للرأس أو إجبار على عدم ارتدائه”.