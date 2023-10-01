المجلس الوزاري العربي للكهرباء يوافق على اتفاقيتيّ السوق العربية المشتركة للكهرباء

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عُقِدَت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمشاركة وفد من المملكة ممثلًا بوزارة الطاقة.

وأصدر المجلس في ختام اجتماعه قرارًا بالموافقة على اتفاقيتيّ السوق العربية المشتركة للكهرباء، والعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا لنفاذها بعد توقيعها.

مما يُذكر أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ناقشت بندين أساسيين، الأول تناول السوق العربية المشتركة للكهرباء، وما يتضمنه من تطورات تتعلق باتفاقيتي السوق، والبند الثاني تناول المقترح المُقَدّم من موريتانيا للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادي والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول الطاقوي وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.