المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان

المناطق_واس

دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 21 مارس الحالي.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جاء في إعلان المحكمة العليا ما يلي:

“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.