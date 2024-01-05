المحكمة العليا في البرازيل تعيد رئيس اتحاد كرة القدم لمنصبه

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أصدرت المحكمة العليا في البرازيل، الليلة الماضية، حكمًا يقضي بعودة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز، إلى منصبه.

وبناء على ذلك، فقد تم إلغاء القرار السابق الذي أصدرته محكمة ولاية ريو دي جانيرو، بموجب أمر قضائي مؤقت، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية.

وجاء في تفاصيل الحكم المؤقت الذي أصدره القاضي جيلمار مينديز على وجود “خطر واضح لحدوث ضرر”. ومن أجل تجّنب مثل هذا الضرر، كان من الضروري اتخاذ تدابير وقائية.

وتمنع لائحة النظام الأساسي في فيفا تدخل الهيئات الحكومية، وهو ما جعل الاتحاد الدولي يرفض الاعتراف بالحكم الذي أصدرته محكمة ريو دي جانيرو، الشهر الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، هدد نظيره البرازيلي بفرض عقوبات عليه، إذا تسبب التدخل القضائي في انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وكان من بينها منع المنتخب البرازيلي وجميع الأندية البرازيلية من المشاركة في المسابقات الدولية.