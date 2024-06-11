المختبر البيئي بأمانة تبوك يجري 478 اختباراً على المنشآت الغذائية الواقعة على مسار انتقال الحجاج

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كثّف المختبر البيئي بأمانة منطقة تبوك , جولاته الميدانية على المنشآت الغذائية الواقعة على مسار انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة، حيث أجرى 478 اختباراً سريعاً لقياس درجات الحرارة وفحص زيوت القلي واختبار طازجية اللحوم , ورصدت الجولات عن رصد عدد من المخالفات في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، كشفت جولات المختبر البيئي عن التزام ملحوظ من المنشآت الغذائية باستخدام مواد أولية ذات جودة عالية، وأدوات وأواني مناسبة من الاستيل، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة والالتزام بدرجات حرارة الطهي السليمة لضمان سلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن.

وثمنت الأمانة جهود المنشآت الغذائية على مسار الحجاج وامتثالها للاشتراطات البلدية الأمر الذي سيساهم في حفظ سلامة غذاء وأطعمة الحجاج العابرين بمنطقة تبوك باتجاه المشاعر المقدسة.