المختبر المركزي بأمانة نجران ينفذ زيارات ميدانية للتأكد من جودة الغذاء

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نفذ مختبر الأغذية المركزي والمتنقل بأمانة منطقة نجران خلال الأسبوع الماضي، 47 زيارة ميدانية على المنشآت؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الغذائية والصحية.

وتضمنت الزيارات الميدانية أخذ 78 عينة للكشف على متبقيات المبيدات في الأغذية ، و 104 مسحات للكشف على البكتيريا باختبارات سريعة، إضافة إلى الكشف عن مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وفحص عينات من المياه وزيوت الطبخ، ومسح طاولات الفرز والتقديم، إلى جانب تطبيق الاشتراطات الصحية بشكل عام.

ودعت أمانة منطقة نجران، الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق “بلدي” المتاح على الأجهزة الذكية.